شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بعد موافقته على مبدأ التعديل الدستورى: "الصمت والحياد خيانة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت النائب خالد عبد المولى، بالموافقة على مبدأ التعديلات الدستورية، وذلك أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، للتصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن الطلب المقدم من 155 نائبا (أكثر من خمس أعضاء المجلس) بتعديل الدستور.
وقال "عبد المولى"، بعد التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية: "فى ظل مثل هذه المواقف الوطنية الصمت خيانة، والحياد خيانة".
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