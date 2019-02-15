«الجميع اتراضى» .. الآثار تعلن حل أزمة مستأجري وكالة العنبريين بـ «المعز»

مصراوي - كتب ـ يوسف عفيفي
أعلن محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، حل أزمة المستأجرين لمحلات وكالة العنبريين بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية، مع المالك ومحافظة القاهرة ووزارة الآثار، بتخصيص محلات لهم في المبنى بعد إنشاء المشروع من جديد، دون الإفصاح عن طبيعة المبنى نفسه.
وأوضح عبدالعزيز في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن الحكومة تواصلت مع المستأجرين وجرى حل الأزمة بعمل عقود جديدة لهم والجميع "اتراضى" ووصلنا لاتفاق نهائي مع الجميع، لافتا إلى أن الحكومة تنتهي من إزالة...
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