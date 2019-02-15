زاخاروفا عن العقوبات الأميركية: إحدى أدوات الضغط المتبقية لأميركا

أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على مشروع قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم "حماية الأمن الأميركي من عدوان الكرملين" أن "العقوبات واحدة من أدوات الضغط القليلة المتبقية للسلطات في الولايات المتحدة".
وخلال مقابلة مع قناة "آر تي في آي"، ولفتت إلى أن "المورد الثاني هو المرحلة المسلحة النشطة للغزو، لكن يبدو هذا يحتفظون به في الحالات البالغة لحل بعض النزاعات الإقليمية وغيرها، على الرغم من أن هذه الأمثلة ليست قليلة".
يذكر أن مشروع قانون "حماية الأمن الأميركي من عدوان الكرملين" أعده الديمقراطيون روبرت مينينديز وبين كاردين وجين شاهين والجمهوريون كوري غاردنر وليندسي غراهام وجون ماكين.
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