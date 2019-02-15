مسؤول ايراني: على الباكستانيين ان يبدوا حسن نوایاهم ازاء ايران

اعلن رئيس لجنة الامن القومي و​السياسة​ الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه عن "عقد اجتماع خاص للجنة عقب الاعتداء الارهابي لزاهدان"، مشيراً إلى "اننا نرى الان ان الباكستانيين ولاسيما جيش هذا البلد لايبدون حسن نواياهم ازاء ​ايران​ ومن هنا فاننا بحاجة الى دبلوماسية جادة في هذا المجال".

ولفت إلى "أنني اعتقد ان مؤتمر ​وارسو​ شكل فضيحة كبيرة ل​اميركا​ اي انه ياتي امتدادا للفضائح الاخرى التي برهنت عزلت اميركا في ​العالم​"، مشيراً إلى ان "الاميركيين سعوا الى استخدام القنوات الرسمية الدولية مثل ​مجلس الامن الدولي​ لاتخاذ اجراءات ضد ايران ولكنهم وجدوا انفسهم في عزلة نهاية الامر".

وافاد "انهم حاولوا في البداية ان يعقدوا مؤتمرا للقادة او وزراء الخارجية ولكن في نهاية الامر لم يحضر سوى عدة وزراء هم وزراء اميركا والكيان الصهيوني و​السعودية​ و​الامارات​ اي انهم اصبحوا في عزلة ازاء ايران وعقدوا اجتماع وارسو في عزلة وخاضوا فشلا جاده".