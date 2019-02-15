سبوتنيك: طيران التحالف العربي يشن 3 غارات على محافظة عمران اليمنية

أكد مصدر عسكري يمني لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية أن "طيران ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في ​اليمن​ شن ثلاث غارات على مواقع في منطقة المجزعة بمديرية القفلة شمال غربي محافظة عمران".

ولفت إلى أن "الغارات الثلاث ترفع عدد الضربات الجوية للتحالف على مديرية القفلة بمحافظة عمران إلى 18 غارة خلال أقل من 24 ساعة".

وتأتي الغارات بالتزامن مع مواجهات بين مقاتلي جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) وقبائل القفلة في عمران، عقب رفضها مرور تعزيزات إلى مديرية كشر في محافظة حجة المحاذية لمحافظة عمران من الجهة الشرقية.