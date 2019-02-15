MTV: إلقاء قنبلة "مولوتوف" على مركز "الكتائب" بميرنا الشالوحي

ذكرت قناة الـ MTV أن مجهولين ألقوا ​قنبلة​ "مولوتوف" على قسم ​مار شربل​ الكتائبي وراء سنتر ميرنا الشالوحي، ما ألحق أضرار ماديّة وأدّى إلى حرق صور لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل.

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