وزير الخارجية السوداني يمثل بلاده في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (أ ش أ)

يشارك السودان في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، في الفترة من 15-17 فبراير الجاري، ويمثله فيه وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد.

وتأتي مشاركة السودان تلبية للدعوة التي تلقاها من منظمي المؤتمر، الذي يمثل أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسات الدولية والتحديات الأمنية على مستوى العالم بمشاركة عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في العالم.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية السوداني - على هامش أعمال المؤتمر - عددًا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأفريقية والعربية والأوروبية؛ لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقدم الوزير، على هامش أعمال المؤتمر، محاضرة عن "بناء الأمن الإقليمي في أفريقيا" بناءً على دعوة من الوكالة الألمانية للتنمية، وذلك نسبة للأدوار المهمة التي يقوم بها السودان في سبيل استقرار الأمن والسلم في الإقليم.