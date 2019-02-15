44 قتيلاً.. حصيلة جديدة لتفجير كشمير ضد الشرطة الهندية

ارتفعت إلى 44 قتيلاً، حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف الشرطة الهندية في كشمير، اليوم الخميس.

وذكر شهود أن دوي الانفجار سمع من على بعد أميال. وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "تويتر" قائلا "أندد بشدة بهذا الهجوم الخسيس. تضحيات أفراد أمننا الشجعان لن تذهب سدى".

كانت حصيلة سابقة قد أشارت ‘لى مقتل 35 شخصاً في التفجير.

واستهدف الهجوم حافلتين تحمل كل منهما 35 راكباً على الأقل على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومتراً عن سريناغار. وسمع دوي الانفجار على بعد 12 كلم من موقع الاعتداء.

والاعتداء هو الأكثر دموية في كشمير الهندية منذ أكثر من سنتين. وكان تسعة عشر جنديا قتلوا في سبتمبر 2016 خلال هجوم على مخيم "اوري" العسكري الهندي.

وقال مسؤول كبير في الشرطة، فضل عدم ذكر اسمه، "استنادا إلى حالة المركبات المتضررة، قد ترتفع الحصيلة".

وأفادت تقارير أمنية أن نحو 350 كلم من المتفجرات استخدمت في الاعتداء.