نتنياهو يدعو إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز" فقد أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دهشة الإيرانيين وحتى البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء بدعوته لعمل إسرائيلي — عربي ضد الحكومة في طهران، الأمر الذي ترجمه مكتبه على أنه حث على "الحرب مع إيران".

دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران بهدف إسقاط الحكومة في طهران.

ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين حاولوا تخفيف الإشارة عن طريق تغيير الترجمة الإنجليزية، فمن المرجح أن يعزز التعليق الاستفزازي فكرة أن إسرائيل وجيرانها العرب الخليجيين والولايات المتحدة مهتمون باستخدام العمل العسكري للإطاحة بالحكومة الإيرانية.

يأتي ذلك في لحظة حساسة للغاية، حيث تستخدم إدارة ترامب قمة منظمة من قبل الولايات المتحدة في وارسو والذكرى الأربعين في هذا الأسبوع للثورة الإيرانية لمحاولة حشد العالم ضد الحكومة في طهران.

وشدد نتنياهو في شريط فيديو قصير مسجل على هامش القمة على أهمية ظهور المسؤولين الإسرائيليين والعرب في نفس المكان، مشيرا إلى أن القمة "ليست سرا".

وقال نتنياهو "هذا اجتماع مفتوح مع ممثلي الدول العربية الرائدة التي تجلس مع اسرائيل من أجل تعزيز المصلحة المشتركة في الحرب ضد إيران".

نشرت الحكومة الإسرائيلية شريط فيديو باللغة العبرية على فيسبوك وتويتر. وفي شريط الفيديو ، يستخدم نتنياهو كلمة "milchama" ، التي تُترجم حرفيًا إلى "الحرب"، ولكن يمكن أيضًا استخدامها بشكل مجازي للإشارة إلى "القتال" أو "المعركة".