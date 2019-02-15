التويجري يحترم قرار السعودية إعفاءه من رئاسة «الإيسيسكو»

بعدما كشفت «أخبار اليوم»، في عددها السابق، قرار المملكة العربية السعودية استبعاد عبد العزيز التويجري من منصب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، أدلى هذا الأخير بأول تعليق حول الموضوع.

وقال التويجري، في توضيح بعثته المنظمة إلى «أخبار اليوم»، إنه يؤكد احترامه الشديد قرار بلاده، «وتقديره الكبير لجهودها المتواصلة في دعم العمل الإسلامي المشترك، وفي مساندة الإيسيسكو، ودعمها للقيام برسالتها الحضارية في إطار العمل الإسلامي المشترك».

وأخذت المنظمة، التي يوجد مقرها في الرباط وظلت رئاستها حصرا على المغرب والسعودية منذ إحداثها، مسافة من المعطيات التي حصلت عليها «أخبار اليوم»، والتي تفيد بإدراج القرار الجديد ضمن التوتر الحالي في العلاقات السعودية المغربية.

وقالت «الإيسيسكو» إنها «لم تثر أي أزمة بين البلدين الشقيقين، المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، وظلت، منذ تأسيسها عام 1982، حريصة على تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء، انطلاقا من أهداف ميثاقها الذي ينص على تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء، في إطار المرجعية الحضارية للعالم الإسلامي، وفي ضوء القيم والمثل الإنسانية الإسلامية».

وخلصت إدارة المنظمة إلى أن ترشيح المملكة العربية السعودية مديرا عاما جديدا للإيسيسكو «لا علاقة له بأي أمور بين المملكتين الشقيقتين، بل هو إجراء سيادي لدولة عضو، والنظام الداخلي للمؤتمر العام للإيسيسكو، بصفته أعلى سلطة دستورية في الإيسيسكو، يحدد شروط الترشيح وإجراءات انتخاب المدير العام».