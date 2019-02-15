وجبة بيض ترسل 23 تلميذة إلى مستعجلات تاونات

عاشت داخلية إعدادية جماعة بني وليد في تاونات، مساء اليوم الخميس، حالة رعب جراء نقل ما يزيد عن 23 تلميذة نحو مستعجلات مركز تاونات، بسبب تعرضهن لحالات تسمم ناجمة عن وجبة عشاء، يرجح أن السبب الرئيسي فيها البيض.

وكشف مصدر من عين المكان، في اتصال مع ” اليوم 24″، أن السلطات المحلية، ومصالح الدرك، حلت بالقسم الداخلي، حيث تمت الاستعانة بثلاث سيارات إسعاف تابعة لجماعات بني وليد، بوهودة، وبوعادل، لنقل التلميذات إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي، حيث وضعهن الصحي مستقر.

ونبه المصدر إلى أن أعراض تسمم حاد ظهرت على التلميذات، اللواتي يتابعن دراستهن بإعدادية الأمير مولاي رشيد، وثانوية خالد بن الوليد، قبل أن يشرعن في الصراخ، في مشهد وصف بالمرعب.

من جهته، قال محمد الهاشمي، مستشار جماعي بجماعة بني وليد، في اتصال مع الموقع، إن الواقعة كشفت عن معطيات مثيرة جاءت على لسان نزلاء القسم الداخلي، وعلى رأسها ما وصفوه بـ”غياب شروط النظافة والسلامة الصحية في الوجبات العذائية”، مضيفا أنه متواجد، في هذه الأثناء، بعين المكان، للوقوف على حقيقة الأوضاع بالقسم الداخلي.