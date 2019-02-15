الـ”يويفا” يفتح تحقيقا حول بطاقة راموس أمام أجاكس وشريط فيديو قد يورطه – صورة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، فتح تحقيق بخصوص البطاقة الصفراء التي تحصل عليها سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، في آخر دقائق المباراة التي جمعته أمس الأربعاء بأجاكس أمستردام الهولندي، في ذهاب ثمن نهائي عصبة الأبطال الأوروبية.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن قرار “الويفا” جاء بعد أن تحصل على مجموعة من “الإشارات” التي ترجع فرضية تعمده الحصول على بطاقة صفراء في الدقيقة 88، من أجل الغياب عن مباراة الإياب في مدريد، وبالتالي خوض مباراة ربع النهائي برصيد خالي من البطاقات.

وفي الوقت الذي ينفي فيه اللاعب هذا الأمر، نشرت بعض القنوات التلفزية الإسبانية، بالإضافة إلى صحيفة “ماركا” صورا تظهر الخطاب الذي كان يدور بين اللاعب والجهاز الفني للفريق، حيث يستشير راموس مدربه بخصوص الحصول على بطاقة صفراء.

وأكدت الصحيفة، أن القرار النهائي لـ”اليويفا” سيكون في 28 من هذا الشهر، عقب انتهاء جميع مباريات دور الثمن.