مقتل 33 جنديًا وإصابة 25 في هجوم بسيارة مفخخة شمال الهند

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:47 صباحًا, 15 فبراير 2019 م المناطق - واس قُتل 33 جنديًا وأصيب 25 آخرون إثر اصطدام سيارة مفخخة بحافلة تابعة لقوات الشرطة في محافظة (بولواما) شمال الهند.

ونقلت وكالة أنباء (إندو آسيان نيوز) الهندية عن مصادر أمنية في الولاية قولها إن الحافلة التابعة لقوات الشرطة الاحتياطية المركزية تعرضت لكمين في بلدة (ليثبورا) في محافظة (بولواما) على بعد 30 كم من العاصمة سريناغار مما أى إلى مقتل 33 من أفراد القوات وإصابة 25 آخرين, مرجحة ارتفاع عدد القتلى.

وأضافت المصادر أن مهاجمًا انتحاريًا صدم بسيارته إحدى حافلات قافلة تابعة لقوات الأمن مكونة من 78 حافلة تنقل 2547 من أفراد الشرطة الاحتياطية المركزية من معسكر في (جامو) إلى (سريناغار).

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