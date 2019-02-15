شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» سيعلن «الطوارئ» لتمويل الجدار والان نبدء بالتفاصيل

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن "حال الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار الذي يريد إقامته على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الإدارة: "سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال إنه سيعمل بموجب مراسيم- وخصوصا حال الطوارئ الوطنية - لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود".

وأضافت: "مرة أخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم".