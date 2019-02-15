شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» سيعلن «الطوارئ» لتمويل الجدار والان نبدء بالتفاصيل
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الإدارة: "سيوقع الرئيس قانون تمويل الحكومة الاتحادية، وكما سبق أن قال إنه سيعمل بموجب مراسيم- وخصوصا حال الطوارئ الوطنية - لإنهاء أزمة الأمن الوطني والإنساني على الحدود".
وأضافت: "مرة أخرى، يتمسك الرئيس بوعده لبناء الجدار وحماية الحدود وضمان أمن بلدنا العظيم".
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