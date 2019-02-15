بينها 10 أيام قبل الزفة اليمني.. 32 فيلماً بمسابقة مهرجان أسوان السينمائي بمصر

أعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة مشاركة 32 فيلما تتنافس على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير ضمن فعاليات دورتها الـ3 التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط الجاري.

ويخوض السباق على جائزة مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "عشر أيام قبل الزفة" من إخراج عمرو جمال (اليمن)، و"بمشي وبعد" إخراج سينثيا شقير، و"إطار فارغ" إخراج سناء عكرود (لبنان)، و"فتيات اللعبة" إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا (فرنسي- ألماني).

ومن الصين يعرض فيلم "الفتيات دوماً سعيدات" إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، بينما تشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافي، وفيلم "أفق" وهو إنتاج جورجي سويدي وإخراج تيناتين كاجريشفيلي، كما يشارك الفيلم السيرلانكي "أرض" إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام.

ويشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" إنتاج مجري- فرنسي، كما يعرض للمخرج كريستي جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندي- دنماركي- فلسطيني، وفيلم "قبل أن يعود أبي" وهو إنتاج جورجي- فرنسي- ألماني، من إخراج ماري جولبياني.

يشار إلى أن 10 أيام قبل الزفة هو فيلم دراما أُصدر في 20 أغسطس 2018، في اليمن. وقد أخرجه عمر جمال تم اختياره كأول فيلم يمني يترشيح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

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وتمنح أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية منذ عام 1945 وحددت الأكاديمية الفلم الأجنبي بأنه أي فيلم طويل(أكثر من 40 دقيقة) وينتج خارج الولايات المتحدة ولا تكون الأنجليزية لغة المحادثة الرئيسية.

والأفلام التي تنطبق عليه هذه الشروط تكون مؤهلة للتنافس على الجائزة.

وقال مخرج الفيلم عمرو جمال، في تصريح سابق، إنهم واجهوا معوقات كثيرة خلال تصوير الفيلم، ولكنهم استطاعوا تجاوزها، وكان أكثر ما يحفزهم هو احتفاء وترحيب الناس بهم فى الشوارع أثناء التنقل والمرور فى أزقة المدينة من أجل تصوير مشاهد الفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول علاقة عاطفية بين فتاة وشاب فى عدن قبل أن تندلع الحرب فى المدينة قبل ثلاثة أعوام، وكيف تغيّرت ظروفهم رأسًا على عقب، وقد تناول الفيلم ذلك بأسلوب درامى وحبكة مشوقة، ويتوقع كثير أن يحدث الفيلم نقلة نوعية فى الدراما اليمنية المحلية.