شكرا لقرائتكم الجبير: مؤتمر وارسو أكد على التصدي لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، الجمعة، أن المشاركين في مؤتمر وارسو أكدوا أن أكبر التحديات هي مواجهة دور إيران الهدام في المنطقة.

وكتب الجبير في تغريدة على تويتر: "حضرت مؤتمر #وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط، وأجمع الجميع بأن التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور الايراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

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وشدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على موقف الرياض الثابت من القضية الفلسطينية والمستند على مبادرة السلام العربية.

وأضاف الجبير في تغريدة أخرى: "تناول مؤتمر #وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية".

وشاركت نحو 60 دولة في المؤتمر الذي دعته إليه الولايات المتحدة واحتضنته العاصمة البولندية وارسو، الخميس.