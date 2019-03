عمران خان : ولي العهد السعودي يقوم بإصلاحات عصرية

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، بالإصلاحات التي باشرها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن باكستان تريد أن ترى السعودية قوية في الساحة الدولية.

وأكد خان أن "ولي العهد السعودي يقوم بإصلاحات عصرية ونحن ندعمه".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "الأمير محمد بن سلمان يسعى لعصرنة المملكة العربية السعودية، وهذا يحتاج لإصلاحات كثيرة، ونحن نتقاسم الأفكار نفسها، وما يقوم به ولي العهد يستحق الإشادة حقا، لأننا نريد أن تكون السعودية قوية، ونأمل في مشاركة الجامعات والمدارس والشباب السعودي في عملية الإصلاح هذه، لمنافسة الدول".

