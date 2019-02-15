​السيسي يستقبل رئيس شركة «رودا أند شوارتز» الألمانية

مصراوي - ميونخ- أ ش أ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس بمقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، بيتر ريدل رئيس شركة "رودا أند شوارتز".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه، خلال اللقاء مع رئيس الشركة، والتي تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت، أعرب الرئيس السيسي عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة في مجالات تخصصها في ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة.

من جانبه، أكد بيتر ريدل، حرص الشركة على...