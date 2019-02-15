مسؤول بحركة "فتح": لن نجلس مع أي جهة لا تعترف بمنظمة التحرير

عبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ​عزام الأحمد​ عن "رفض "فتح" الجلوس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب ال​فلسطين​ي"، مشيراً إلى أن "​حركة فتح​ لن تجلس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثّلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بقرار المجلس الوطني عام 1988، الذي أعلن قيام دولة فلسطين على حدود العام 67، و​القدس الشرقية​ عاصمة لها".

ونفى "الأنباء التي تحدثت عن عقد جلسات حوار للمصالحة الفلسطينية، بعد الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الروسية ​موسكو​".