مسؤول بحركة "فتح": لن نجلس مع أي جهة لا تعترف بمنظمة التحرير

عبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد عن "رفض "فتح" الجلوس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "حركة فتح لن تجلس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثّلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بقرار المجلس الوطني عام 1988، الذي أعلن قيام دولة فلسطين على حدود العام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها".
ونفى "الأنباء التي تحدثت عن عقد جلسات حوار للمصالحة الفلسطينية، بعد الاجتماعات التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الروسية موسكو".
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