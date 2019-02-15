الحكومة السودانية: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على دعوات العنف

أكدت الحكومة ​السودان​ية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على مجموعة الأحزاب المعارضة، التي دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت ب​العنف​ و​الإرهاب​ الفكري والسياسي".

وناشد بيان الحكومة، "المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر". وشدد على أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".