الحكومة السودانية: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على دعوات العنف

أكدت الحكومة السودانية، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على مجموعة الأحزاب المعارضة، التي دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي".
وناشد بيان الحكومة، "المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر". وشدد على أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".
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