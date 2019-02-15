أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​ماريو عون​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "لا يمكن حل أي موضوع إقتصادي في لبنان ونحن لدينا عبء ​النازحين السوريين​"، مستبعداً "عملية ​تفجير​ داخل ​الحكومة​ حول هذا الموضوع، ونحن ننتظر عودة ​سوريا​ إلى ​جامعة الدول العربية​ حتى نبحث هذا الموضوع".

كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: لا يمكن حل أي موضوع إقتصادي في لبنان بوجود عبء النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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