نعيم عون: قيادة التيار الحالية نقيض للرئيس ميشال عون

أكد القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​نعيم عون​ أن "هناك ناس ضحت بشبابها من أجل أن لا يبقى الشعب بأزمة"، مشيراً إلى أنه "قيادة التيار الحالية نقيض للرئيس ميشال عون".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "النواب و​القيادة​ يقومون بتعمية الحقيقة ولا يمكن التأسيس على الكذب"، متسائلاً "أيم هم ​المسيحيون​ اليوم؟ فهم يتناحرون مسيحياً والعلاقة متوترة مع ​الدروز​ ومصلحة مع ​السنة​ وإبتزازية مع ​الشيعة​ عبر ورقة التفاهم".

وشدد على أنه "لا يمكنك أن تساهم في ​الفساد​ وتقول أنك ستؤسس للوضع الإقتصادي الجديد".