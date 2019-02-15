نعيم عون: قيادة التيار الحالية نقيض للرئيس ميشال عون

أكد القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" نعيم عون أن "هناك ناس ضحت بشبابها من أجل أن لا يبقى الشعب بأزمة"، مشيراً إلى أنه "قيادة التيار الحالية نقيض للرئيس ميشال عون".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "النواب والقيادة يقومون بتعمية الحقيقة ولا يمكن التأسيس على الكذب"، متسائلاً "أيم هم المسيحيون اليوم؟ فهم يتناحرون مسيحياً والعلاقة متوترة مع الدروز ومصلحة مع السنة وإبتزازية مع الشيعة عبر ورقة التفاهم".
وشدد على أنه "لا يمكنك أن تساهم في الفساد وتقول أنك ستؤسس للوضع الإقتصادي الجديد".
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