مجلس الشيوخ الأميركي يقر الاتفاق حول الموازنة لتجنب الإغلاق الحكومي

وافقت الأغلبية في ​مجلس الشيوخ الأميركي​ على إقرار قانون تمويل لتأمين الحدود مع ​المكسيك​ وتجنب الإغلاق الحكومي مجدداً، وهو بديل لما كان يطلبه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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