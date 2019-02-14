ترامب سيعلن حالة الطوارئ لتمويل الجدار مع المكسيك

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامبوكالات
قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ على الحدود من أجل تأمين التمويل اللازم لبناء الجدارالحدودي دون الحاجة إلى موافقة ودعم الكونجرس.
ذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس في نبأء عاجل
يشار إلى أن هناك خلافا بين الرئيس الأمريكي والكونجرس بشأن تمويل الجدار الحدودي الذي يرغب ترامب في تشييده على حدود بلاده مع المكسيك، فيما يرفض الكونجرس تمويل هذا الجدار.
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