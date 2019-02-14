كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنسبة نمو صفر فى المئة.. ألمانيا تتجنب الركود بالكاد أواخر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجنّبت ألمانيا الركود بالكاد وبهامش ضئيل بعد أن سجّل معدل النمو صفر فى المئة فى ختام 2018، لكن اقتضادها لم يتقلص في نهاية العام الماضي، وفقاً لما تم إعلانه اليوم الخميس من بيانات رسمية.

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس، أنّه في الربع الرابع من عام 2018، لم يحقق الاقتصاد الألماني أي نمو، حيث لم تسهم التجارة الخارجية إلا قليلاً في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكانت النتيجة أضعف من النمو المتوقع بنسبة 0.1 في المئة من قبل محللي السوق، لتضاف إلى إشارات سلبية تتراكم حول اقتصاد منطقة اليورو الذي يضم 19 دولة.

وجاء الرقم الباهت الذي صدر اليوم عن وكالة الإحصاءات الحكومية بعد انخفاض بنسبة 0.2 في المئة في الإنتاج خلال الربع الثالث السابق.

وأدى تباطؤ التجارة العالمية وسط التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إعاقة اقتصاد ألمانيا الذي يركز على التصدير.

بينما دعّم الإنفاق التجاري على الآلات والمعدات بالإضافة إلى البناء، الاقتصاد في الربع الرابع وأنقذ ألمانيا من الوقوع فى الركود بعد ربعين متتاليين من النمو السلبي

كما تأثر النمو في العام الماضي بمشاكل في صناعة السيارات عندما واجهت شركات صناعة السيارات صعوبة في الحصول على سيارات جديدة معتمدة في اختبارات جديدة للانبعاثات، وبسبب انخفاض المياه على نهر الراين الذي أعاق التجارة.

وقاد التباطؤ الأسبوع الماضي المفوضية الأوروبية إلى خفض توقعاتها بشأن النمو في ألمانيا لهذا العام 2019 إلى 1.1 في المائة من 1.8 في المائة.

وجاء النصف الثاني الضعيف بعد أداء أقوى في الأشهر الستة الأولى، مما ترك النمو للسنة الكاملة بنسبة 1.5 في المائة.