كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوبا: أمريكا ترسل قوات خاصة استعدادا للتدخل فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت كوبا، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة تقوم بنقل قوات خاصة قريبة من فنزويلا في إطار خطة سرية للتدخل في هذا البلد النفطى في أمريكا الجنوبية بحجة الأزمة الانسانية.

ووفقاً لوكالة رويترز، زعم "إعلان من الحكومة الثورية" أن الأحداث الأخيرة في فنزويلا بمثابة محاولة انقلاب فاشلة حتى الآن.

تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للتنحي وتسليم السلطة إلى خوان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية.

واستدعى جوايدو حكما دستوريا لتولي الرئاسة قبل ثلاثة أسابيع، معتبرا أن إعادة انتخاب مادورو في العام الماضي كانت خدعة، وتعتبر كوبا من الدول الداعمة للحكومة اليسارية فى فنزويلا، وسط اعتراف أغلبية الدول بأمريكا اللاتينية بجوايدو رئيساً.

وقال البيان الكوبى إنّ هذه الأحداث قادت الولايات المتحدة لفرض عقوبات صارمة تسببت في ضرر "أكبر بـ 1000 مرة" من المعونة التي تحاول فرضها على البلاد.

وتابع الإعلان أنّه في الفترة ما بين 6 و 10 فبراير نقلت طائرة نقل عسكرية إلى مطار رافائيل ميراندا في بورتوريكو، وقاعدة سان إيسيدرو الجوية، في جمهورية الدومينيكان وإلى جزر الكاريبي الأخرى ذات المواقع الاستراتيجية، ربما دون معرفة حكومات تلك الدول".

وصدرت هذه الرحلات في المنشآت العسكرية الأمريكية التي تعمل منها وحدات العمليات الخاصة وسلاح مشاة البحرية، والتي تستخدم في أعمال سرية"، وفقاً للتقرير.

ولدى سؤال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا فنزويلا إليوت أبرامز، عن البيان الكوبي بشأن تدخل واشنطن، قال "إنها كذبة جديدة".