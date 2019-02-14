كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: جولة جديدة من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري أمس الخميس، أن الجولة التالية من محادثات السلام بين طالبان الأفغانية والولايات المتحدة ستنعقد في باكستان في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاماً، ولم يعط مزيداً من التفاصيل.

وفي واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "الولايات المتحدة لم تتلق أي دعوة رسمية لعقد المحادثات في إسلام آباد وأنه لا اجتماع سيُعلن في ذلك التوقيت".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أول أمس الأربعاء، إن "مفاوضي الحركة سيلتقون بنظرائهم الأمريكيين في 18 فبراير الجاري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد"، ومن شأن هذه المحادثات أن تنعقد قبل أسبوع من مفاوضات كانت مقررة بين الجانبين في 25 فبراير الجاري، وأضاف أن "المحادثات ستنعقد في موعدها المقرر".

وأشادت الحركة المسلحة والولايات المتحدة بنتائج الجولة الأولى من المفاوضات التي انعقدت في الشهر الماضي.