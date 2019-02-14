كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ويليام بار وزيرا للعدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تعيين ويليام بار نائباً عاماً للولايات المتحدة، والذي سبق له أن كان وزيراً للعدل في التسعينيات، وسيكون مكلفاً بمراقبة التحقيق المستقل في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات 2016.

ورشح الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، بار لشغل المنصب، وتمكن اليوم في جلسة مجلس الشيوخ من الحصول على العدد الكافي من الأصوات ليصبح وزيراً للعدل.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة "نصر كبير للعدل ودولة القانون في الولايات المتحدة، مجلس الشيوخ يوافق على ويليام بار نائباً عاماً، المحامي المتميز المرشح من قبل دونالد ترامب".

ويحل بار 68 عاماً، بدلاً من ماثيو ويتاكر، الذي يقود وزارة العدل مؤقتاً منذ نوفمبر الماضي، حين أقال ترامب النائب العام السابق جيف سيشنز.

ويأتي وصول بار إلى وزارة العدل في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوك حول قرب انتهاء مولر من تحقيقه حول المؤامرة الروسية المحتملة، وفي ظل الترقب الشديد من الأمريكيين لنتائج التحقيق.

ولم يضمن النائب العام الجديد مسألة الكشف بالكامل عن تقرير مولر فور الحصول عليه، ما أثار قدراً كبيرا من الانتقادات بين المعارضة الديمقراطية.

إلا أن بار تعهد في جلسة أمام الكونجرس في يناير الماضي بـ"السماح لبوب مولر بالانتهاء من عمله"، مؤكداً استقلالية هذا العمل بعيداً عن "التدخلات السياسية" المحتملة.

جدير بالذكر أن بار تولي وزارة العدل بين 1991 و1993 في عهد الجمهوري جورج دبليو بوش.