غادر الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، المغرب مساء اليوم الخميس، في ختام زيارة رسمية استمرت يومين، بدعوة من الملك محمد السادس.
وكان في وداع الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، بمطار الرباط – سلا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتميزت هذه الزيارة، بالمباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع ضيفه، وترؤس قائدي البلدين لحفل التوقيع على 11 اتفاقية للتعاون الثنائي في العديد من المجالات، فضلا عن انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الإسباني.
كما استقبل الملك “ضون” فيليبي السادس والملكة “ضونيا” ليتيثيا، عاهلا إسبانيا، عددا من الكتاب المغاربة، والمتخصصين بالدراسات الاسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد زيارة دامت يومين.. ملك اسبانيا وزوجته يغادران المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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