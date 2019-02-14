رئيس الاتحاد الأرجنتيني يحسم مشاركة ليونيل ميسي في المباراة الودية أمام “أسود الأطلس”

وضع كلاوديو تشيكي تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، حدا للشائعات التي حاملت مؤخرا حول إمكانية غياب ليونيل ميسي عن منتخب بلاده في المباريات المقبلة، خاصة المباراة الودية التي ستجمع “الطانغو” بـ”أسود الأطلس” في 26 من شهر مارس المقبل بطنجة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الخميس، أكد تشيكي تابيا، أن نجم برشلونة الإسباني وأسطورة الكرة العالمية، سيكون حاضرا رفقة المنتخب الأول في حال ما وجه له مدرب المنتخب الدعوة، ولن يتردد أبدا في تلبية نداء منتخب بلده في أول دعوة توجه له.

وقال المتحدث ذاته، إن غياب النجم الأرجنتيني عن المنتخب في الفترة الأخيرة لم يكن بخيار منه، بسبب نتائج المنتخب الأخيرة في المونديال أو في فشله في تحقيق لقب مع المنتخب، بل إن الأمر راجع إلى عدم دعوته من قبل المدرب، الذي قرر عدم توجيه الدعوة له في بعض المباريات.

وعاد المسؤول ذاته ليؤكد على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها اللاعب داخل المنتخب الأرجنتيني، رافضا تحميل صاحب الكرة الذهبية 5 مرات مسؤولية فشل “الطانغو” في التألق في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، لأن “كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية” على حد تعبيره.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد فرضت سابقا على الاتحاد االأرجنتيني للعبة مجموعة من الشروط، قبل إجراء المباراة الودية التي ستجمع “أسود الأطلس” بالمنتخب الأرجنتيني، في 26 من شهر مارس المقبل.

وحسب مصادر جامعة، فإن من بين أبرز الشروط التي حددتها الجامعة ضرورة مشاركة النجم العالمي ليونيل ميسي، 70 دقيقة على الأقل في هذا اللقاء، وذلك حتى يكون المنتخب الأرجنتيني في كامل قوته ويكون ندا قويا للأسود.

وفي حال ما تغيب ميسي عن هذه المواجهة بسبب الإصابة أو لسبب من الأسباب، فإن الجامعة لن تمنح الاتحاد االأرجنتيني كل المبلغ المتفق عليه، بل ستخصم منه 50 بالمائة، وهو المبلغ الذي وصفه مقروف بـ”المهم”.

ويلح الجانب المغربي في العقد الذي أبرمه مع نظيره الأرجنتيني، والذي كان بوساطة من أحد الوسطاء المنظمين للمباريات الودية، يلح على تواجد ميسي في هذه المباراة، من أجل خدمة صورة المغرب، وحتى يحظى هذا اللقاء بمتابعة كبيرة من قبل وسائل إعلام عالمية، لما يتمتع به هذا النجم من شعبية جارفة.