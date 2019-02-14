البوقرعي يرد على لشكر: أنت كذاب.. حُرمت من تقاعدك البرلماني بسبب عجز الصندوق وليس بسبب ابن كيران

خرج خالد البوقرعي، القيادي والنائب البرلماني والكاتب الوطني السابق لشبيبة العدالة والتنمية، للرد على تصريحات الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، على إثر التصريحات التي أدلى بها على قناة “فرانس 24″، أمس الأربعاء، حول استفادة عبدالإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من تقاعد البرلمانيين.

وقال البوقرعي، في تدوينة له على حسابه على الفايسبوك، إن “صندوق تقاعد البرلمانيين صندوق مستقل، يدبره الصندوق الوطني للتقاعد بناء على اتفافية مع مجلس النواب، ولا علاقة للحكومة به”، مضيفا “كذب لشكر حينما صرح بأن رئيس الحكومة حرم منه البرلمانيين لأن لا سلطة له في ذلك”.

وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية أن “الصندوق المذكور كان يصرف التقاعد لحوالي 730 برلمانيا سابقا منهم من كان وزيرا، ومنهم قادة أحزاب كانوا برلمانيين، ولم يصرف للبرلمانيين الذين انتهى انتدابهم سنة 2016 بسبب العجز المسجل في الصندوق”.

وأضاف البوقرعي أنه “في مستهل شهر أكتوبر 2017 توقف الصندوق عن صرف المعاشات نهائيا لـ730 الذين كان يصرف لهم بسبب إفلاسه نهائيا، وباعتباري محاسبا لمجلس النواب وأترأس لجنة التحقق من توازن نظام معاشات أعضاء مجلس النواب أتوفر على كافة المعطيات بالنقطة والفاصلة بأسماء المعنيين وبالمبالغ التي ساهموا بها في الصندوق، والمعاشات التي كانت تُصرف لهم والمبلغ الإجمالي الذي تقاضاه كل واحد منهم”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “اجتماعات ماراطونية عقدت في الموضوع وكان قد استقر رأينا في الفريق على تصفية هذا الصندوق وقدمنا بشأن ذلك مقترح قانون ودافعنا عن ذلك في هاته الاجتماعات، وهنا أشعل لشكر أزمة – يتذكرها جيدا – في وسط الأغلبية وأزبد وأرغد، وتصدى لهذا المقترح ودافع عن استمرار تقاعد البرلمانيين”.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد هاجم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، خلال برنامج تلفزيوني على قناة “فرانس 24″، قائلا إن، بنكيران، استفاد من تقاعد البرلماني، في الوقت الذي حرم منه عدد كبير من البرلمانيين.