إيران : مقتل 27 من الحرس الثوري بهجوم انتحاري

جنيف ـ لندن ـ وكالات: قالت سائل إعلام رسمية إن 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا مساء أمس الأول في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران.وأفادت وكالة فارس شبه الرسمية بأن ما يعرف بـ”جيش العدل” أعلن مسؤوليته عن الهجوم.ونقلت وكالة أنباء فارس عن القائد علي فدوي قوله “ردنا في الدفاع عن الثورة الإسلامية لن يقتصر على حدودنا”.وأضاف “سيكون رد الحرس الثوري على الأعداء حازما للغاية مثلما كان من قبل”.ولم يحدد الأعداء الذين يقصدهم.

وقال الحرس الثوري في بيان إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة كانت تنقل أفراد القوة.وأصيب 13شخصا. وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة فارس دماء وأنقاضا على الطريق السريع في موقع الهجوم على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.وفي صورة نشرتها فارس، ظهرت الحافلة وقد تحولت إلى كومة من المعدن الملتوي في دليل على قوة الانفجار.ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الصورة على نحو مستقل.

وأسفر هجوم لمسلحين على موكب عسكري في مدينة الأحواز في الخريف الماضي عن مقتل 25 على الأقل بينهم 12من الحرس الثوري. وأعلن تنظيم “داعش” وجماعة انفصالية المسؤولية عن ذلك الهجوم.وكان “جيش العدل” أعلن في أكتوبر مسؤوليته عن خطف عشرة من أفراد الأمن الإيراني. وجرى إطلاق سراح بعضهم بعد ذلك. وتعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بالرد على هجوم الأربعاء.وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري إن إيران ستشن “معركة لا هوادة فيها ضد الإرهاب” ردا على الهجوم.