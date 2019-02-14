تونس تتوقع سحبها من القائمة السوداء لتمويل الإرهاب

في السياسة 15 فبراير,2019 نسخة للطباعة

تونس ـ عواصم ـ وكالات: قال مستشار برئاسة الحكومة التونسية إنه يتوقع سحب تونس من القائمة السوداء للدول المهددة بغسل أموال وتمويل الأرهاب التي نشرها الاتحاد الأوروبي، وذلك في منتصف العام الحالي. وذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال أن تونس تعمل وفق برنامج يخول لها الخروج من القائمة السوداء خلال شهر يونيو على أقصى تقدير.وقال دربالفي تصريحات صحفية إن “مجموعة العمل المالي (جافي)ستعاين الملف الفني خلال جلسة عمل الأسبوع المقبل”.يأتي تصريح المسؤول ردا على نشر الاتحاد الأوروبي لقائمة محدثة أمس الأربعاء، ضمت 23 دولة ومنطقة، تفتقد لمعايير كاملة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.

وتونس مدرجة بالقائمة منذ فبراير 2018، وقد تعهدت الحكومة منذ ذلك الحين بتبني إصلاحات في تشريعاتها لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لها.وشملت الإصلاحات بشكل خاص “قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال” الذي صدر في عام 2015.وقال دربال :”قائمة المفوضية الأوروبية المعدلة تضمنت إدراج دول جديدة ولا تعني الابقاء على تونس ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.وذكرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في بيان لها، أنها نفّذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الآجال المحددة لها، وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس من طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي. وأوضحت أنها تتطلع الى إقرار نهائي من طرف الاجتماع العام بتنفيذ تونس لكامل نقاط خطة العمل واستكمال الإجراءات النهائية للخروج من القائمة السوداء.

على صعيد آخر، أعلنت السلطات الإيطالية أمس ترحيل تونسي كان صديقا لأنيس العمري الذي نفذ هجوم دهس في العاصمة الألمانية برلين في عام 2016 .وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان، أن التونسي المرحل “33 عاما” “بدت عليه علامات التعصب وهاجم حرس السجن ونزلاء خلال قضائه عقوبة بالسجن غير مرتبطة بالإرهاب”.وأشارت الوزارة إلى أن أجهزة الاستخبارات كانت تتعقب الرجل لوجود علاقة صداقة بينه وبين العمري بدأت قبل سنوات، عندما كانا مسجونين في باليرمو.وكان العمري، وهو مهاجر تم رفض طلبه للجوء، وصل إلى إيطاليا على متن قارب مهاجرين في عام 2011.ويُعتقد أنه تحول إلى التطرف داخل السجون الإيطالية قبل أي يشق طريقه إلى ألمانيا. ونفذ العمري هجوم دهس بشاحنة في سوق لعيد الميلاد (الكريسماس)في برلين يوم 19 ديسمبر من عام 2016. وأودى الهجوم بحياة 12 شخصا.وفر العمري من ألمانيا بعد الهجوم، ولقي حتفه بعده بأربعة أيام برصاص الشرطة الإيطالية خلال محاولته الفرار من إحدى نقاط التفتيش.