ترامب يلوح بـ"الطوارئ" لتمويل الجدار.. وبيلوسي: ندرس الرد المناسب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة "الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الرئيس "قال إنه مستعد لتوقيع" حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديمقراطيين والجمهوريين تجنبا "لإغلاق" جديد لإدارات حكومية.

وتابع: "سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه"، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونجرس لجمع الأموال.



وردا على خطوة ترامب، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الوضع على الحدود الجنوبية مع المكسيك ليس طارئا، وإنه سيتم بحث الخيارات القانونية المتاحة إذا أعلن ترامب حالة الطوارئ الوطنية.

وتتفاقم أزمة جدار المكسيك الحدودي في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل تمسك الرئيس دونالد ترامب بخطة تمويل بناء الجدار لتأمين الحدود، مقابل رفض من الحزب الديمقراطي داخل أروقة الكونجرس وخارجها.

وشهدت الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا استمر 35 يوما، بسبب مطالبة ترامب بمبلغ 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك، لكن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب أقروا مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة دون تقديم تمويل إضافي للجدار.

لكن ترامب، الذي يجب أن يصدق على مشروع القانون ليصبح نافذا، قال إنه لن يوقع على مشروع القانون إلا بعد حصوله على الأموال اللازمة للجدار.