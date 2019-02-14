اليماني بعد لقاء بومبيو: اليمن شارك في مؤتمر وارسو لمواجهة إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، خلال لقائه نظيره الأمريكي مايك بومبيو في وارسو، الخميس، بحثهما مخاطر التهديدات الإيرانية لليمن ومنطقة الشرق الأوسط، وضرورة التصدي لسياسة طهران التوسعية ودعمها للحوثيين.



وعبر اليماني عن شكر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لنظيره الأمريكي على دعمه المتواصل للشرعية لجهود إنهاء الانقلاب والتوصل إلى السلام المستدام.

وفي تغريدات عبر حسابه على تويتر، أوضح أن التواجد اليمني في مؤتمر وارسو كان لمواجهة إيران، مشددا على أنه جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء.

وقال الوزير اليمني: "التقيت وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ونقلت عبره شكر الرئيس هادي للرئيس ترامب على دعمه المتواصل للشرعية لجهود إنهاء الانقلاب والتوصل إلى السلام المستدام. وتباحثنا مخاطر التهديدات الإيرانية لليمن والمنطقة وضرورة التصدي لسياسة إيران التوسعية ودعمها للحوثيين".





وأضاف أن المشاركة في وارسو جاءت لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن".

وخلال إحاطة له حول تطورات الوضع في اليمن بمؤتمر وارسو، أشار وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الخميس، إلى أهمية مخرجات ستوكهولم باعتبارها الإنجاز الأول لكل جهود السلام في البلاد منذ اندلاع الأزمة.





واختتمت في العاصمة البولندية، الخميس، فعاليات مؤتمر وارسو الذي دعت إليه الولايات المتحدة، لبحث آلية لوقف أنشطة إيران الهدامة في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب، ومناقشة السلام والأمن.



وشكل هذا التجمع مناسبة لاستعراض وحدة الصف كرد قوي على نظام إيران الذي يحتفل هذا الأسبوع بمرور 40 عاما على الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي، وإقامة نظام ولاية الفقيه.