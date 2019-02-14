الان تتابع قبائل عمران تنتفض على الحوثيين وتأسر 30 من الميليشيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أفادت وسائل إعلام يمنية، الخميس، بأن قبائل قفلة عذر في محافظة عمران تأسر 30 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
بينما حررت قوات الجيش الوطني، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفة بمحافظة صعدة بعد معارك ضد ميليشيات الحوثي.
وأكد قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي، أن الجيش الوطني تمكن من تحرير مربع شاجع ووادي الاشر وحصن الحماد في منطقة الرزامي.
وطبقاً للمصدر، فقد أسفرت المعارك عن مقتل القيادي في جبهة الرزامي المدعو أركان مهدي الجبري المكنى بـأبو حمزة.
ويواصل الجيش الوطني تقدماته المستمرة في عدد من جبهات محافظة صعدة لتحريرها من ميليشيات الحوثي.
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