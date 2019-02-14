الخارجية الأمريكية تعتبر أن إيران هي التي تشكل الخطر علي الشرق الأوسط

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن إيران تشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط، وتعهد بأن تشدد الولايات المتحدة العقوبات عليها.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي، على هامش مؤتمر وارسو للأمن والسلام في الشرق الأوسط، الخميس، أن جميع الدول المشاركة في الحدث تجمع على خطورة سياسات إيران في المنطقة.

وقال بومبيو: "نحن 60 دولة هنا في وارسو نعتبر أن طهران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، وأن العالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران".

وأضاف الوزير: "العدوان الإيراني في المنطقة خطر حقيقي ونريد أن يتوحد العالم من أجل إدانة الأنشطة الإيرانية. ليست هناك أي دولة دافعت عن إيران في مؤتمر وارسو وثمة إجماع على دور طهران المزعزع".

وطالب بومبيو بعقوبات أكثر وضغوط أكبر "لأن هذا سيمنع الديكتاتوريين في إيران من التمادي"، وفقا له.

وأشار بومبيو إلى أن إيران تدعم ميليشيات حزب الله وأنشطته في أميركا الجنوبية، وقال إن الولايات المتحدة تريد أن "يتوحد العالم من أجل إدانة الأنشطة الإيرانية".