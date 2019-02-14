وزير الخارجية الإماراتي يؤكد أن ما تقوم به بلاده يدعم السلام للشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الدور الريادي الذي تقوم به بلاده من أجل دعم السلم والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم "الخميس" أن ذلك جاء خلال مشاركة الشيخ عبدالله بن زايد في مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية بهدف البحث في سبل تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في المستقبل وهو المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الوزير الإماراتي إلي أن بلاده تعمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وشركائها، في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة وتأمين مستقبل يعمه الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حاجة لمزيد من العمل الجماعي لمنع انتشار الصواريخ البالستية والتصدي لخطر الإرهاب، وكذلك من يلجأ إلى استخدام القوى التي تعمل بالوكالة وتنتهج العنف ووقف انتشار هجمات القرصنة على أنظمة الكمبيوتر.

ولفت إلى أن العقوبات المفروضة على إيران تعتبر خطوة مهمة، مؤكدا الحاجة للاستمرار في اتخاذ إجراءات وتدابير سياسية لاحتواء طموحات إيران الاستراتيجية.

وحول الشأن اليمني، أكد أن الانتهاكات المستمرة لاتفاقية ستوكهولم من قبل مليشيات الحوثي تقوض التقدم المحرز في سبيل تحقيق السلام، معربا عن دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث.