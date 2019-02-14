شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: ترمب سيعلن الطوارئ لتمويل جدار المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البيت الابيض، الجمعة،، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن حال "الطوارىء الوطنية" لتمويل جدار المكسيك.
وقبيل إعلان البيت الأبيض، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي، ميتش ماكونيل، إن الرئيس ترمب سيعلن حال "الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الرئيس "قال إنه مستعد لتوقيع" حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديموقراطيين والجمهوريين تجنبا "لاغلاق" جديد لادارات حكومية.
وتابع: "سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه"، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.
ومن جانبها، ردت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، على خطوة ترمب مؤكدة أن ما يحدث على حدود المكسيك لا يستدعي إعلان حالة طوارئ.
وقالت : "سندرس الرد المناسب، إذا أعلن ترمب حالة الطوارئ".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترمب سيعلن الطوارئ لتمويل جدار المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.