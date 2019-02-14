شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: ترمب سيعلن الطوارئ لتمويل جدار المكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البيت الابيض، الجمعة،، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعلن حال "الطوارىء الوطنية" لتمويل جدار المكسيك.

وقبيل إعلان البيت الأبيض، قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي، ميتش ماكونيل، إن الرئيس ترمب سيعلن حال "الطوارئ الوطنية" لاستكمال تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن الرئيس "قال إنه مستعد لتوقيع" حل وسط للموازنة تم التوصل إليه بين الديموقراطيين والجمهوريين تجنبا "لاغلاق" جديد لادارات حكومية.

وتابع: "سيعلن حالة طوارئ وطنية في الوقت نفسه"، مؤكدا أنه يدعم هذا الإجراء الذي يسمح للرئيس بتجاوز الكونغرس لجمع الأموال.

ومن جانبها، ردت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، على خطوة ترمب مؤكدة أن ما يحدث على حدود المكسيك لا يستدعي إعلان حالة طوارئ.

وقالت : "سندرس الرد المناسب، إذا أعلن ترمب حالة الطوارئ".