اليوم الجديد
"تحريض على الفسق والفجور، وبدعة لا أساس لها من الشريعة وعيد روماني جاهلي".. هكذا لم تخلو فتاوى السلفيين من اعتبار عيد الحب الذي يحل في الـ ١٤ من فبراير في كل عام، من أنه حرام شرعًا.
عبد الحميد: "عيد الحب" بدعة
وطالب الداعية السلفي سامح عبد الحميد، مجلس النواب بسن قانون لمنع الاحتفال بيوم "عيد الحب"، مشددًا على أنه فيه تحريض على الفسق والفجور، وهو وسيلة لمنكرات وفواحش أشنع وأخطر، بحسب وصفه.
وأضاف: هذا العيد بدعة لا أساس له في الشريعة، ويدعو إلى اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة المخالفة لهدى السلف الصالح...
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب سلفية بسن قانون لمنع الاحتفال بـ «عيد الحب».. ونائب يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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