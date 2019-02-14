اليوم الجديد
ناشدت الدكتورة كوثر محمد نقيب عام التمريض في مصر الدولة بتقديم الدعم السياسي، لهم طالبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تبني مبادرة لتطوير وتنمية المهنة في مصر.
وأضافت "كوثر" في لقائها ببرنامج "الحكيم في بيتك" والمذاع علي قناة "cbc" اليوم الخميس أن الأزمات التي تواجه قطاع التمريض تتمثل فى أن الممرضة التي تعمل في القطاع الحكومي تتقاضى 12 جنيهًا مقابل 12 ساعة عمل في اليوم.
وأشارت نقيب التمريض إلى أن الممرضات يتقاضين بدل عدوى يتراوح بين 16 إلى 30 جنيهًا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب التمريض: نتقاضى بدل عدوى 30 جنيهًا.. ونطالب الرئيس بالتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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