عيسى قاسم: البحرين يحتاج للاستقرار في ظل واقع جديد صحيح

أكد رجل الدين الشيعي الشيخ ​​عيسى قاسم​ أن "​البحرين​ يحتاج للاستقرار في ظل واقع جديد صحيح وعلاقات عادلة بين شعبه وحكومته"، مشيراً إلى أن "الواقع البحريني يتطلب التغير الواضح في نظره الحكم إلى الشعب والتعامل معه على أساس احترام حقوقه".

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