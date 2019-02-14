وزير خارجية اليمن: المشاركة بوارسو لم تكن لمناقشة فلسطين بل مواجهة إيران

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "موقف اليمن والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ن القضية الفلسطينية وشعبها وقيادته ثابت ولا يقبل المزايدة عليه وقد تجلى في توجيهات فخامته عندما قدت التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس"، مشيراً إلى أن "المشاركة في وارسو لم تكن لمناقشة فلسطين بل لحشد المجتمع الدولي لمواجهة التوسعية الإيرانية في اليمن".
وأوضح أن "الاخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية. كان التواجد اليمني في وارسو، لمواجهة إيران، جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء"، معتبراً أن "محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن".
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