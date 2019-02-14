مكتب الحص: يتمتع بصحة جيدة وما نشر عنه عار عن الصحة

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق سليم الحص في بيان انه "تداولت بعض وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي خبرا يتعلق بصحة الرئيس سليم الحص، إن هذا الخبر عار من الصحة كليا، والرئيس الحص، هذه الهامة الوطنية الكبرى، يتمتع بصحة جيدة. ونسأل: من وراء هذا الخبر وما هي غايته منه؟".
وأضاف: "نؤكد لكل الطامحين إلى تحقيق سبق صحفي من وراء نشر مثل هذه الأخبار، أن صحة الناس وأرواحهم ليست سلعة للتداول، والمكتب الاعلامي سيحمل المسؤولية لمن أطلق هذه الشائعة وتداولها ولن يسكت أبدا عنها".
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