مي شدياق بذكرى اغتيال رفيق الحريري: العدالة آتية

أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "امتدت يد ​الارهاب​ في مثل هذا اليوم الذي يرمز إلى الحب وعيده، لتنال من رئيس ​الحكومة​ الراخل ​رفيق الحريري​. اغتيل من أحب ​بيروت​، محاولين بذلك اغتيال ​لبنان​ الساعي إلى السلام والازدهار. اشتقنا لك يا دولة الرئيس رفيق الحريري. العدالة آتية آتية آتية".

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