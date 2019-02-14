روسيا: محادثات لافروف وبومبيو أظهرت وجود اختلافات حادة بشأن فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، أظهرت وجود اختلافات حادة في مواقف موسكو وواشنطن حول فنزويلا.

وقال ريابكوف - حسبما أذاعت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "مع الأسف أظهر الحديث مع بومبيو اختلافات عميقة وحادة في الأساليب. لقد قدم المبعوث الخاص إليوت أبرامز إيضاحه أمام الكونجرس. وكما ترون، فإنه لا يوجد أي عنصر يسمح بالحديث عن أي حوار مثمر مع الولايات المتحدة في هذا المجال، لكننا متاحون للاتصال مع كل المهتمين بهذا الشأن. ونعتقد أنه كلما زادت الفرص المتاحة لتبادل وجهات النظر وعرض أسلوبنا على الزملاء، كلما كان ذلك أفضل".

وكان وزيرا خارجية روسيا وأمريكا قد عقدا - أول أمس - محادثات هاتفية تناولت آخر تطورات الأوضاع في فنزويلا، بالإضافة إلى أفغانستان وشبه الجزيرة الكورية وسوريا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع الدولي بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا وغيرها من الدول. وفي المقابل رفض مادورو هذا السلوك، معتبرا جوايدو "دمية للولايات المتحدة"، ودعمته روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى.