وزيرا خارجية اليمن وأمريكا يبحثان خطورة السياسة الإيرانية على أمن المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - وارسو (أ ش أ)

اتفق وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، على الخطورة التي تمثلها إيران من خلال سياستها التوسعية على الأمن والسلم في المنطقة بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص من خلال دعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية وخلق الفوضى والتحرش بدول الجوار وتهديد ممرات الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الوزيرين اليمني والأمريكي أكدا، خلال لقائهما اليوم الخميس، في العاصمة البولندية وارسو، على أهمية أن يكون للمجتمع الدولي موقف صارم لمواجهة النظام الإيراني وكبح جموح سياسته التخريبية في المنطقة والعالم.

وكان اليماني أكد أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة للدفع قدمًا بعملية السلام في اليمن وضمان تنفيذ مخرجات الجولة الأخيرة من مباحثات السلام التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم.

وشدد على أهمية أن تمارس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المزيد من الضغوطات على الحوثيين ومن خلفهم إيران للانصياع لإرادة اليمنيين وللقرارات الدولية والبدء بتنفيذ مخرجات ستوكهولم كخطوة نحو التوصل إلى سلام مستدام مبني على مرجعيات الحل السياسي الثلاث.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية في اليمن وجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل مستدام للأزمة وأن بلاده لا تدخر جهدًا في دعم مساعي عودة السلام والاستقرار إلى اليمن وإنهاء المعاناة الإنسانية.