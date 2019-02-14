كوبا تتهم أمريكا بالتخطيط للتدخل في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا (أ ش أ) اتهمت السلطات في كوبا، الولايات المتحدة بتحريك قوات خاصة سرا لمناطق قرب فنزويلا في إطار خطة للتدخل في البلاد.

وذكر "إعلان الحكومة الثورية" في كوبا "أن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة في فنزويلا ترقى لمحاولة انقلاب فشل حتى الآن"، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الخميس.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد إنشاء ممر إنساني بالقوة تحت حماية دولية استنادا للالتزام بحماية المدنيين واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية.

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