وزير الخارجية المغربي: علاقاتنا مع دول الخليج قوية وتاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط (أ ش أ)

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن العلاقات بين المغرب ودول منطقة الخليج، وتحديدا مع السعودية والإمارات، قوية وتاريخية ولها جذور.

وأوضح بوريطة - في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس - أن سفيري المغرب في السعودية والإمارات قدما إلى الرباط لحضور اجتماعات، وعادا إلى مقر عملهما في الرياض وأبوظبي، مشيرا إلى أن استدعاء السفراء في المغرب يتم وفق تقاليد الدبلوماسية المغربية، حيث يتم استدعاؤهم لأسباب واضحة وعبر إخبار الدولة المضيفة.