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تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها الميداني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة، شمال البلاد.
وتمكن الجيش اليوم الخميس من التوغل الى قلب تمركز الميليشيا الحوثية في بني معين بجبهة رازح بعمليةهجومية نوعية، وكبدها خسائر فادحة في العتاد والارواح.
وقال قائد لواء الواجب الأول العميد حمود الخُرام في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني إن "الميليشيا تستميت للحيلولة
وأشاد الخرام بالدور الكبير الذي تبذله قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، عبر تغطية المعارك ودعم الجيش مادياً، ومعنوياً، ولوجستياً.
كانت هذه تفاصيل خبر خسائر فادحة لمليشيا الحوثي في هجوم للجيش اليمني بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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